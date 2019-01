Angreifer stellt sich nach tödlichem Streit in Genfer Parkhaus

In Genf ist am Samstagmorgen ein etwa 20-jähriger Mann in einem Parkhaus erstochen worden. (Symbolbild) © Keystone/MARTIAL TREZZINI

In Genf ist am Samstagmorgen ein etwa 20-jähriger Mann mit einer Stichwaffe tödlich verletzt worden. Die Tat ereignete sich in einem Parkhaus im Quartier Charmilles bei einem Streit unter mehreren Personen. Am Abend stellte sich der mutmassliche Angreifer der Polizei.