Anklage gegen Tatverdächtigen nach Mord an US-Rapper Nipsey Hussle

Die US-Behörden haben Anklage gegen einen Mann erhoben, der den US-Rapper Nipsey Hussle (Bild) erschossen haben soll. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Invision/OWEN SWEENEY

Im Fall des erschossenen US-Rappers Nipsey Hussle hat eine Grand Jury in Kalifornien Anklage gegen einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen erhoben. Dies gab die zuständige Staatsanwaltschaft am Dienstag (Ortszeit) in einer Mitteilung bekannt.