Nur wenig mehr neue Autos im Mai

Die Anzahl der neu in Verkehr gesetzten Autos in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein ist im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat zwar leicht gewachsen, aber nicht mehr so stark wie in den beiden Vormonaten März und April. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/KOJI SASAHARA

Die Anzahl der neu in Verkehr gesetzten Autos in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein ist im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat leicht gewachsen, aber nicht mehr so stark wie in den beiden Vormonaten März und April.