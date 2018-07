Ganze Ostschweiz unter Feuerverbot

Nach St.Gallen, Thurgau, Graubünden und Appenzell Ausserrhoden verhängt auch der Kanton Appenzell Innerrhoden ein Feuerverbot. Damit herrscht nun in der ganzen Ostschweiz ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Auch im Kanton Zürich gilt ab heute das entschärfte Feuerverbot.

Feuerwerk erlaubt

Ausser in der Stadt Chur und in einzelnen Gemeinden bleibt das Abfeuern von Feuerwerk am 1. August erlaubt, solange man sich vom Wald fernhält. Chur hat aufgrund der Trockenheit ein Verbot für Feuerwerk verhängt, die Stadt verzichtet auf ihr Feuerwerk. Auch mehrere Gemeinden haben bekanntgegeben, dass die Gemeinde selbst kein Feuerwerk entzünden wird. Privatpersonen dürfen dies aber tun.

Migros und Coop verkaufen kein Feuerwerk

Auch diverse Detailhändler reagieren auf die Trockenheit und verzichten auf den Verkauf von Feuerwerk. «Mit diesem Entscheid will Coop einen Beitrag leisten, um mögliche Schäden durch Feuer beziehungsweise Feuerwerk zu vermeiden», heisst es in einer Mitteilung von Coop. Auch bei der Migros setzt man die Sicherheit an erste Stelle und verzichtet auf den Verkauf von Feuerwerk in der ganzen Ostschweiz.

(red.)