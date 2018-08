Arabischer Botschafter zahlt Kindern Zirkusbesuch

Diese Pferde sehen am Samstag Berner Kinder auch dank Geld aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. (Archivbild) © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Rund 300 Jugendliche und Kinder aus minderbemittelten Familien in der Region Bern besuchen am Samstag in Bern eine Vorstellung des Zirkus Knie. Die Kosten dafür übernimmt im Wesentlichen der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).