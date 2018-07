Der Argentinier Nestor Pitana (hier im Spiel Frankreich - Uruguay) pfeift den WM-Final © KEYSTONE/AP/HASSAN AMMAR

Der Argentinier Nestor Pitana pfeift am Sonntag in Moskau den WM-Final zwischen Frankreich und Kroatien. Der 43-jährige Südamerikaner kommt in Russland zu seinem fünften Einsatz.