Argentinisches Paar gewinnt Tango-Weltmeisterschaft

"Man muss viel Mut haben": das argentinische Tango-Weltmeisterpaar Fernando Andrés Rodríguez und Estefanía Belén Gómez. © KEYSTONE/AP/NATACHA PISARENKO

Die Argentinier Fernando Andrés Rodríguez und Estefanía Belén Gómez sind Tango-Weltmeister. Bei dem Turnier in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gewann das Paar am Mittwoch in der Kategorie Bühnentango, die auch akrobatische Einlagen wie Pirouetten erlaubt.