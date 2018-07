Auch US-Pharmakonzern Merck senkt nach Trumps Kritik Preise

Der US-Medikamentenhersteller Merck senkt die Preise für gewisse Arzneien - teils um bis zu 60 Prozent. (Symbolbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Die scharfe Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Preisen der Pharmakonzerne zeigt immer mehr Wirkung. Der US-Hersteller Merck kündigte am Donnerstag an, den Preis für das Hepatitis-Medikament Zepatier um 60 Prozent zu senken.