Auto überschlägt sich: Lenkerin (82) verletzt

Auf der Castellstrasse in Richtung Hauptstrasse in Tägerwilen ist es am Montag kurz vor 13 Uhr zu einem Selbstunfall gekommen. Eine 82-jährige Autofahrerin musste wegen eines entgegenkommenden Autos die Fahrt verlangsamen und kollidierte mit einem parkierten Fahrzeug am rechten Strassenrand, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. «Aufgrund der Kollision überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.»

Die Lenkerin erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Der Sachschaden beträgt rund 15’000 Franken. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

(Kapo TG/red.)