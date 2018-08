Autofahrer beisst Polizist ins Bein

Ein 27-Jähriger Autofahrer touchiert am Donnerstagabend in Feldkirch eine Betonmauer. Diesen Unfall hörte ein Polizist von seinem Zuhause aus. «Bei der Unfallstelle angekommen bemerkte der Polizist schnell, dass der Unfallverursacher in seinem Zustand das Auto nicht hätte lenken dürfen», sagt Horst Spitzhofer von der Landespolizei Vorarlberg.

Fluchtversuch gescheitert

Der Polizist stellte sich sofort in den Dienst, daraufhin versuchte der Mann mit dem Auto zu flüchten. Da die Fahrertüre beim Wegfahren noch offenstand, versuchte der Polizist die Zündung abzuschalten. Dies gelang ihm im ersten Anlauf nicht, er wurde mehrere Meter mitgezogen.

Der Unfallverursacher versuchte daraufhin zu Fuss zu flüchten. «Der Polizisten holte nach gut 90 Metern den Mann ein. Dieser wurde dann hangreiflich», sagt Spitzhofer. Er hätte dem Polizisten eine Faust ins Gesicht geschlagen und zweimal in den Oberschenkel gebissen.

Drogen im Gepäck und im Körper

Schliesslich konnte der Polizist den tobenden Mann zu Boden bringen und diesen mit Hilfe von Passanten festhalten bis eine Polizeistreife vor Ort war. Diese fand im Auto des Mannes eine geringe Menge Cannabis und eine Waffe, ein sogenanntes «Karambit-Messer».

Auf dem Polizeiposten wurde der renitente Autofahrer positiv auf Alkohol und Drogen getestet. Er wird angezeigt. Der Polizist erlitt beim Vorfall Rissquetschwunden, Prellungen und Schürfungen. Er wurde im Spital Feldkirch ambulant behandelt.

