Eine 50-jährige Autofahrerin war am Donnerstagabend gegen 16.30 Uhr in der Nähe von Sulgen mit dem Auto unterwegs. Gemäss erste Erkenntnissen wollte sie Richtung Dorf abbiegen und übersah dabei einen vortrittsberechtigten 62-jährigen Velofahrer, der in Richtung Erlen unterwegs war. Die beiden kollidierten miteinander. Der Velofahrer wurde mittelschwer verletzt und mit der Rega ins Spital gebracht.

(red.)