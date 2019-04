86-Jährige donnert mit BMW in Schaufenster

Die Feuerwehr musste die verletzte 86-Jährige aus ihrem Auto befreien. © Kapo SG

Eine 86-jährige Frau verlor am Donnerstagvormittag in Buchs die Kontrolle über ihr Auto: Es krachte in das Schaufenster des Optikergeschäfts Federer an der Grünaustrasse. Die Fahrerin wurde verletzt ins Spital gebracht.