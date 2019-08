Serey Die (links) spielt ab sofort nicht mehr für Basel © KEYSTONE/EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Der FC Basel und Mittelfeldspieler Geoffroy Serey Die lösen den noch bis im Sommer 2020 gültigen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen per sofort auf.Der 34-jährige Ivorer war in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison an Neuchâtel Xamax ausgeliehen.