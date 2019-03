Belinda Bencic schlägt Naomi Osaka 6:3, 6:1

So freut sich Belinda Bencic über den Sieg gegen die Nummer 1 der Welt. © KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Belinda Bencic ist so gut in Form wie noch nie! Am Tennisturnier in Indian Wells deklassiert sie mit Naomi Osaka die Nummer 1 der Welt in 66 Minuten 6:3, 6:1.