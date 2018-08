Benaglio siegt mit Monaco

Benaglio muss sich seit seinem Wechsel zu Monaco vor einem Jahr fast immer mit der Ersatzrolle hinter dem Kroaten Danijel Subasic abfinden.

Am Samstag stand der 34-jährige frühere Nationalgoalie erst zum vierten Mal in der Ligue 1 im Einsatz. Seine Bilanz in jenen vier Partien ist bemerkenswert: Er feierte vier Siege mit einem Torverhältnis von 16:1.

Den einen Gegentreffer kassierte Benaglio gegen Nantes in der 92. Minute durch einen perfekt platzierten Schuss des Argentiniers Emiliano Sala. Zuvor hatten Rony Lopes, Stevan Jovetic und Radamel Falcao die Monegassen uneinholbar in Führung geschossen.

Nantes – Monaco 1:3 (0:0). – Tore: 69. Lopes 0:1. 80. Jovetic 0:2. 83. Falcao 0:3. 92. Sala 1:3. – Bemerkungen: Monaco mit Benaglio.

Am Freitag: Marseille – Toulouse 4:0. – Am Samstag: Angers – Nîmes 20.00. Lille – Rennes 20.00. Montpellier – Dijon 20.00. Nice – Reims 20.00. Saint-Etienne – Guingamp 20.00. – Am Sonntag: Lyon – Amiens 15.00. Bordeaux – Strasbourg 17.00. Paris Saint-Germain – Caen 21.00.

(SDA)