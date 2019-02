Belinda Bencic im Viertelfinal

Belinda Bencic fordert am WTA-Turnier in Dubai im Viertelfinal die Weltranglistenzweite Simona Halep © KEYSTONE/EPA/LYNN BO BO

Belinda Bencic zieht in Dubai in extremis in die Viertelfinals ein. Die 21-jährige Ostschweizerin besiegt die Weissrussin Aryna Sabalenka nach sechs abgewehrten Matchbällen 6:4, 2:6, 7:6 (9:7).