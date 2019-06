Bencic siegt nach schwierigem Start

Belinda Bencic ist auf Mallorca erfolgreich in die kurze Rasensaison gestartet © KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN

Belinda Bencic startet erfolgreich in die kurze Rasensaison. Die Ostschweizerin setzt sich in der 1. Runde des Turniers in Santa Ponça auf Mallorca gegen die Schwedin Rebecca Peterson 7:5, 6:4 durch.