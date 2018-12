Benedict Cumberbatch spielt Hauptrolle in TV-Thriller über Brexit

Benedict Cumberbatch spielt die Hauptrolle in einem TV-Thriller über den Brexit. (Archivbild) © KEYSTONE/AP SHOWTIME/OLLIE UPTON

Filmstar Benedict Cumberbatch wird die Hauptrolle in einem britischen TV-Thriller über den Brexit spielen. Der Sherlock-Holmes-Darsteller wird in «Brexit: The Uncivil War» den Leiter der «Vote Leave»-Kampagne, Dominic Cummings, verkörpern.