Bestimmungen zur Gentechnik sollen gelockert werden

Lebensmittel mit Spuren von gentechnisch veränderten Pflanzen wie beispielsweise Sojabohnen sollen künftig in der Schweiz mit einem vereinfachten Verfahren zugelassen werden. © KEYSTONE/AP/Andre Penner

Die Bestimmungen über Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) in Lebensmitteln sollen in der Schweiz gelockert werden. Die Bundesbehörden haben entsprechende Anpassungen von Verordnungen und die Harmonisierung an EU-Recht in die Vernehmlassung geschickt.