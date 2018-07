Ein Geisterfahrer der besonderen Art ist in der Nacht auf Freitag in der Autobahn-Galerie der A9 bei St-Maurice im Wallis gestoppt worden: Ein 24-jähriger Afghane war dort mit dem Velo in falscher Fahrtrichtung unterwegs. (Archivbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT