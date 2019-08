Betschart/Hüberli in den Viertelfinals

Nina Betschart (links) und Tanja Betschart - im Bild während des erfolgreichen Heimturniers Mitte Juli in Gstaad (4. Rang) - stehen am Major-Turnier in Wien in den Viertelfinals © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Die Schweizer Beachvolleyballerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli befinden sich weiterhin in Topform. Am Major-Turnier in Wien steht das beste Schweizer Duo bereits wieder in den Viertelfinals.