«Biedermann und die Brandstifter» begeistert

Der siebenköpfige Feuerwehrchor unternimmt nichts gegen die Brandstifter. © See-Burgtheater/Mario Gaccioli

Ein lustiges Spektakel mit Flammen und Feuerwerk führt das See-Burgtheater zurzeit am Bodenseeufer in Kreuzlingen auf. Die Premiere von «Biedermann und die Brandstifter» begeisterte das Publikum am Donnerstag restlos.