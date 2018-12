Penny Marshall mit 75 Jahren gestorben

Die US-Regisseurin Penny Marshall ist an den Folgen von Diabetes gestorben. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JASON SZENES

Die amerikanische Regisseurin und Schauspielerin Penny Marshall («Big») ist tot. Sie starb in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) in ihrem Haus in Los Angeles an den Folgen von Diabetes. Dies teilte ihre Sprecherin Michelle Bega der Nachrichtenagentur dpa mit. Marshall wurde 75 Jahre alt.