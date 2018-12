Blümchen blüht wieder

Die Helden unserer Kindheit scheinen reihenweise Comebacks zu feiern: Nur wenige Wochen, nachdem die Spice Girls eine Tour angekündigt haben, will auch Sängerin Blümchen zurück ins Rampenlicht. Wie «Bild» berichtet, findet der Auftritt am 30. März 2019 statt, bei einer 90er-Party in der «Arena auf Schalke» in Deutschland.

«Habe ein paar Freunde gefragt»

Jasmin Wagner scheint Feuer und Flamme mit der Idee zu sein. «Das ist ein richtiges Brett! Ich habe zehn Freunde gefragt, ob ich das machen soll. Alle haben sofort ‹Ja klar› gesagt», sagt Wagner zu «Bild». 18 Jahre ist der letzte Auftritt von Blümchen her. Wagner sei sich nun aber sicher, dass sie beides sein kann: Jasmin UND Blümchen.

Einmalige Sache oder ernsthaftes Comeback?

Bekannt gegeben hat Wagner nur einen Auftritt. Doch im Interview mit «Bild» scheint sie einem längerfristigen Comeback gar nicht so abgeneigt zu sein. «Wir investieren da jetzt richtig rein. Wenn alle Spass haben, kann ich mir gut vorstellen, dass es weitergeht!»

Blümchen – sagt dir jetzt irgendwie gerade nichts? Dann hör mal da rein:

(rhy)