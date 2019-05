Bodenseeleiche identifiziert

Bei der Wasserleiche, die beim Kornhaus in Roschach gefunden wurde, handelt es sich um einen 24-jährigen Eritreer. © Tagblatt

Die männliche Leiche, die am 1. Mai in Rorschach im Bodensee gefunden wurde, konnte identifiziert werden. Es handelt sich um einen 24-jährigen Eritreer, der als Asylbewerber in die Schweiz einreiste.