Boris Johnson offenbart Wissenslücken zu seinem Brexit-Plan

Musste sich in einem BBC-Interview vom Moderator belehren lassen: Boris Johnson, früherer britischer Aussenminister und jetziger Kandidat für das Amt des Premierministers. © KEYSTONE/EPA/VICKIE FLORES

Grobe Wissenslücken zu seinem Brexit-Plan: Der Favorit im Rennen um das Amt des konservativen Parteichefs und britischen Premierministers, Boris Johnson, hat in einem BBC-Interview am Freitagabend zugegeben, wichtige Details nicht zu kennen.Johnson will Grossbritannien am 31.