Brand in Entsorgungsfirma in Hinwil ZH – mehrere Gebäude evakuiert

Die Flammen aus dem brennenden Entsorgungsbetrieb in Hinwil ZH schlugen meterhoch in den Himmel. © Kantonspolizei Zürich

Ein Feuer in einem Recycling-Betrieb in der Gemeinde Hinwil im Südosten des Kantons Zürich hat in der Nacht auf Donnerstag Schachschaden von mehreren hunderttausend Franken angerichtet. Mehrere umliegende Häuser wurden evakuiert. Verletzt wurde niemand.