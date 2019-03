Brandstifter zünden Funken an

Wegen starken Windböen wurde der Funken in Höchst vergangen Sonntag nicht angezündet und auf Dienstag vertagt. Der Wind war jedoch auch am Dienstag zu stark, weshalb der Funken erneut verschoben werden musste. Doch daraus wird definitiv nichts, denn Unbekannte haben inzwischen den Funken in der Nacht auf Mittwoch in Brand gesetzt.

Ermittlungen der Polizei Höchst ergaben, dass unmittelbar vor dem Brand zwei Männer gesichtet worden sind, die sich direkt beim Funken beim «Brugger Loch» aufhielten. Nachdem der Funken brannte, flüchteten die Männer in den angrenzenden Wald. Die Fahndung nach den potentiellen Tätern blieb bisher erfolglos.

Die Glut stob in alle Richtungen. Die Feuerwehr Höchst löschte den Funken aus Sicherheitsgründen. Verletzt wurde niemand.

(Polizei Vorarlberg/red.)