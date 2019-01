Die britische Premierministerin Theresa May kommt wegen der Brexit-Krise nicht ans WEF in Davos. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Die britische Premierministerin Theresa May hat wegen des Streits um den Brexit ihre Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos abgesagt. May wolle sich auf «Angelegenheiten vor Ort» konzentrieren, teilte eine Regierungssprecherin am Donnerstag mit.