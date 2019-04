Brunei verteidigt Todesstrafe gegen Homosexuelle

Moschee im Sultanat Brunei. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/VINCENT THIAN

Das Sultanat Brunei hat die international heftig kritisierte Einführung der Todesstrafe gegen Homosexuelle in einem Brief an das Europäische Parlament verteidigt. Es forderte in dem Schreiben Respekt vor den traditionellen Werten des Landes.