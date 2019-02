Bundesrat will Hürden für Zivildienst erhöhen

Der Bundesrat will die Zahl der Zulassungen zum Zivildienst senken. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Der Bundesrat will, dass weniger Personen Zivildienst anstelle von Militärdienst leisten. Der Wechsel von der Armee in den Zivildienst soll erschwert werden.Der Bundesrat hält an den sieben Massnahmen fest, die er in die Vernehmlassung geschickt hatte.