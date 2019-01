Cardi B und Tyga am Openair Frauenfeld

Das vermutlich grösste Urban-Festival Europas lockt auch dieses Jahr mit grossen Namen: Cardi B wird ein Headliner am Openair Frauenfeld 2019 sein. Das gaben die Veranstalter heute auf ihrem Instagram-Account bekannt.

Ebenfalls dabei sein wird Young Thug, der mit «Chanel (Go Get It)» im letzten Herbst einen Hit in den USA landete. Tyga erlangte mit «Rack City» Berühmtheit, 2018 veröffentlichte er sein bereits sechstes Studioalbum («Kyoto»).

Wer alles ans Openair Frauenfeld kommt, siehst du in der Galerie.

