Chiasso gibt Rote Laterne ab

Nicolae Milinceanu sorgte mit dem 3:1 gegen Wil auch dafür, dass Chiasso das Tabellenende verliess © KEYSTONE/TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI

Zum Abschluss der 25. Runde der Challenge League kommen am Sonntag Chiasso (3:1 gegen Wil) und Aarau (1:0 in Winterthur) zu Siegen. Die Tessiner geben die Rote Laterne an Rapperswil-Jona ab.