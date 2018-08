Chile verbietet Geschäften die Ausgabe von Plastiktüten

Chile will ein saubereres Land werden und hat künftig die Ausgabe von Plastiktüten verboten. (Archivbild Osterinseln) © KEYSTONE/AP/KAREN SCHWARTZ

Chile hat als erstes Land in Lateinamerika die Ausgabe von Plastiktüten im Einzelhandel verboten. «Wir gehen einen grossen Schritt in Richtung eines saubereren Chiles», sagte Präsident Sebastián Piñera am Freitag.