China schafft als erste Weltraumnation Landung auf Mond-Rückseite

Computerbild der chinesischen Marssonde "Chang'e 4". © KEYSTONE/EPA China National Space Administrat/Handout

Erstmals in der Geschichte ist eine Raumsonde auf der Rückseite des Mondes gelandet. Die chinesische «Chang’e 4» setzte am frühen Donnerstagmorgen um 3.26 Uhr am Aitken-Krater in der Nähe vom Südpol des Erdtrabanten auf.Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.