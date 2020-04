Zahnärzte gehen es ruhiger an

Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Die Schlange vor dem Obi St.Gallen am Montagmorgen.

Seit Montagmorgen sind die Bau- und Gartencenter in der Schweiz wieder geöffnet und das Bedürfnis ist vor allem bei Gartenpflanzen und - utensilien derzeit sehr gross, bestätigt Ivo Bertschinger, Obi-Marketingleiter in St.Gallen: «März, April, Mai sind unsere Hauptgeschäfte im Garten und wir mussten Mitte März schliessen. Deshalb besteht bei den Pflanzen und Setzlingen derzeit ein sehr grosser Nachholbedarf.»

«Ich habe Zeit und brauche zwei Töpfe»

Ein Blick in die Einkaufswagen bestätigt die Aussage von Bertschinger: «Wir haben Tomaten und Blumenerde gekauft», erzählt ein Obi-Kunde und deutet auf die grünen wuchernden Pflanzen im Wagen. Dafür sei er rund fünf Minuten angestanden. «Das war ganz okay. Allerdings war es in der Gartenabteilung sehr eng.»

Eine andere Kundin hat es noch nicht bis in den Laden geschafft, sie steht bereits in der Tiefgarage in der Schlange: «Ich habe mit einer Schlange gerechnet», sagt sie, «allerdings habe ich mir diese länger vorgestellt.» Dass sie warten muss, macht ihr nichts aus: «Ich habe Zeit und brauche zwingend zwei Töpfe.»