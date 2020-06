Manege frei für den Circus Knie: Am 4. September fällt der Startschuss für die Tournee. Unter anderem macht der Zirkus in diesen Ostschweizer Orten Halt: Buchs, Wil, St.Gallen, Chur und Rapperswil. Wegen der Corona-Krise findet die Tournee nur verkürzt statt, die Romandie und das Tessin kommen deshalb nicht in den Genuss der Zirkusshow. «Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr», heisst es in einer Medienmitteilung.