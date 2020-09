2. Für Apple und Android verfügbar

Sowohl Apple, als auch Android bieten diese neue Funktion an. Bei Apple kommt die Funktion mit dem neuesten iOS-Update 13.7, das seit Dienstagabend verfügbar ist. Bei Android-Smartphones wird sie mit der Aktualisierung der Google-Play-Dienste integriert.

3. Die Swiss Covid-App muss installiert sein

Die neue Warntechnik ist mit den Corona-Tracing-Apps direkt verbunden. Noch funktioniert die Begegnungsmitteilung nur, wenn die Covid-App aus diesem Land installiert ist, wo du dich aufhältst. Wenn du zurzeit also in der Schweiz bist und die SwissCovid-App installiert hast, kannst du die neue Funktion Begegnungsmeldungen ab sofort nutzen.

4. Praktische Funktion für Grenzgänger

Ein grosses Plus der neuen Begegnungsmitteilung ist das viel einfachere Handling, wenn mehrere Corona-Tracing-Apps installiert sind. Wer also täglich über die Grenze pendelt, hat es einfacher, zwischen den Apps zu switchen. Das Tracing funktioniert jeweils in der aktiven Region. Diese kann in den Einstellungen der Begegnungsmitteilungen einfach gewechselt werden – die verschiedenen Länder werden aufgelistet. Wichtig: Du kannst nur in diesen Ländern die Corona-Tracing-App nutzen, wo du diese auch installiert hast. Doch das könnte sich in Zukunft auch ändern.