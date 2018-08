Das erwartet dich am ersten Schultag

Endlich den gelben Schulstreifen anziehen, neue Freunde finden und viel lernen: Für «Erstgixe» ist heute, Montag, ein ganz besonderer Tag, denn jetzt startet für sie der erste von vielen Schultagen. Diese sieben Dinge erwarten die Kids:

#1 Gelber Streifen

Wer den gelben Streifen zum ersten Mal anziehen darf, ist vor allem stolz: Endlich ist man den orangen «Chindsgi»-Streifen los und alle können sehen, dass man in die erste Klasse geht.

#2 Schueler-Thek

«Chindsgi»-Täschli war gestern. Am ersten Schultag präsentieren die Erstklässler ihre neuen «Schüelis», die den meisten viel zu gross sind. Sie beinhalten ein neues Etui, das farblich meist perfekt zum Thek passt und in dem zumindest am ersten Schultag noch eine perfekte Ordnung herrscht.

#3 Der Schulweg

«Ab Morn chasch denn ellei go.» Am ersten Schultag begleitet einen das Mami oder der Papi zum letzten Mal in die Schule. Im Schulbus oder mit dem Kickboard auf dem Trottoir gehört man plötzlich nicht mehr zu den Jüngsten und fühlt sich gleich viel erwachsener. Für den Turnunterricht darf man jetzt endlich auch alleine mit dem Velo zur Schule.

#4 Namen lernen und Freunde finden

Sich den Wollknäuel zuwerfen oder einen Gegenstand mitbringen, der einem viel bedeutet: Kennenlernspiele sind wichtig. So lernt man die Namen der Schul-Gspänli und findet gleich neue Freunde. Passend dazu stehen in den ersten Tagen auf jedem Pult Namensschilder, die zum Spass der Schüler und zum Leid der Lehrer immer wieder ausgetauscht werden.

#5 Der erste Banknachbar

Vom «Chindsgi» her kennt man noch den Sitzkreis. Sobald man in die Schule kommt, gibt es den nicht mehr. Dort hat jeder einen festen Platz und einen Banknachbar, der vielleicht schon bald der beste Freund oder die beste Freundin wird.

#6 Schulhausführung

Vom Kindergarten in das grosse Schulhaus: Damit die Kinder wissen, wo das WC und der Gruppenraum ist, steht eine Führung durch das Schulhaus an. Dort merkt man sich ziemlich gut, welches Geländer sich am besten zum hinunterrutschen eignet oder aber in welchem Zimmer der Kindergartenschatz jetzt Unterricht hat.

#7 Heftli einfassen

Bei den Jungs sind es Töff-, Rennauto- oder Fussballmotive, die Mädchen bevorzugen Pferde, Feen oder Prinzessinnen: Die Rede ist vom Einfasspapier. Seit Jahrzehnten muss man am ersten Schultag die Hefte und Bücher einfassen, damit sie sauber und ganz bleiben. Das Allerleiheft, das «Huusufgobe-Büechli», das Französisch-Buch und alle anderen grosser Bücher und Hefte kommen danach einheitlich daher und man kann sie von denen des Banknachbars unterscheiden.

Was hast du an deinem ersten Schultag alles erlebt? Schreibe es in die Kommentare.

