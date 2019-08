Die Sonne brennt vom Himmel. 25 Grad zeigt das Thermometer an. Die Besucher des Szene Openairs haben sich in den Schatten gerettet und schütten sich kühles Bier in die Kehle. «Es könnte nicht besser sein» sagt Sereina aus Dornbirn, «Das Wetter ist echt perfekt». Auch Simon freut sich: «Gutes Wetter, gute Musik, gute Freunde: das könnte ich jedes Wochenende machen».

Dieses Jahr feiert das Szene Openair seinen 30. Geburtstag. Die meisten Besucher des Festivals kommen aus Vorarlberg und dem Rheintal. Viele davon reisen mit dem Velo an, was die überfüllten Veloständer und den vollgestellten Waldrand erklärt.

Aber nicht nur die Nähe zum Festival, sondern auch das beachtliche Line-Up zieht unzählige Besucher nach Lustenau. Unter anderem durften sie am Donnerstag zu Von Wegen Lisbeth oder Foals tanzen. Am Freitag folgen dann Trettmann, Faber, Capital Bra und Welshy Arms. Annenmaykantereit dürften den krönenden Abschluss am Samstagabend bilden.

(cro)