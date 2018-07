Das sind die nächsten Bikini-Trends

Immer im Juli wird in Miami die neuste Bademode der Designer vorgestellt. Nachdem wir uns einige Shows angeschaut haben, haben wir einige Trends für 2019 entdeckt. Falls du danach noch nicht genug Bikini-Inspiration gefunden hast, empfehlen wir dir unsere Galerie zur «Miami Swim Week 2018».

80er und 90er

Insbesondere bei der Show von Gigi C. waren Cut-Outs und dezente Farben zu sehen. Passend zur Location herrschte ein «Miami Vice»-Feeling. Designerin Gigi Caruso sagte selbst, dass sie sich von den 80er- und 90er-Looks inspirieren liess.

Tiefe Einteiler

Der Einteiler wird nicht so schnell verschwinden. In jeder Show hatte es einige davon, häufig in der Front oder auf der Seite tief geschnitten.

Helle Farben

Pastell, leichte, helle Farben. So lässt sich die «Miami Swim Week 2018» zusammenfassen. Designerin Bianca Coletti meint, dass der Trend zum Understatement die Fashion-Labels dazu bringt, auf diese Farbtöne zurückzugreifen.

Samt

Aus dem alten Vorhang wird ein Bikini. Zumindest wenn es nach Baes and Bikini geht. Die Samt-Bikinis und -Einteiler des Labels waren das grosse Gesprächsthema bei der «Miami Swim Week».

Streifen und nochmals Streifen

Jeder Designer hatte mindestens ein Teil dabei, das Quer- oder Längsstreifen hatte. Ja, ohne Streifen wird 2019 am Strand gar nichts mehr laufen.

Muster

Leopardenmuster, Tüpfli, Zacken oder Blüemli: 2019 darf die Bademode ruhig ein Muster drauf haben. Sehr schön gezeigt wurde dies bei der Show von Luli Fama.

Natürlich gab es nebst diesen Trends auch die «üblichen Verdächtigen»: High-Waist, Underboob-Varianten, V-Schnitt und Strings. Ganz viele Bilder der «Miami Swim Week 2018» findest du in unserer Galerie.

