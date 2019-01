Demonstrationen der «Gelbwesten» beginnen in Frankreich

Fernsehbilder vom Samstag zeigten Hunderte Menschen in gelben Warnwesten, die in Paris durch die Strassen zogen. © KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS

In Paris haben sich zahlreiche «Gelbwesten» für neue Proteste versammelt. Offizielle Teilnehmerzahlen gab es am Samstagmittag zunächst nicht.Fernsehbilder zeigten Hunderte Menschen in Warnwesten, die durch Paris zogen oder sich auf dem Platz der Bastille zusammenfanden.