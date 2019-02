Denis Zakaria sichert Mönchengladbach ein Remis

Mit seinem zweiten Saisontreffer zum Ausgleich in der 82. Minute sorgte Zakaria nicht nur dafür, dass sich die Borussia für die 0:3-Niederlage vom letzten Wochenende gegen Hertha Berlin rehabilitierte, sondern dass der Vorsprung der Gladbacher auf die sechstklassierten Frankfurter weiterhin neun Punkte beträgt. Vor der Pause hatte der Genfer eine Grosschance noch vergeben.

Der Punktgewinn für die Gäste war verdient, waren sie doch vor allem in der ersten Halbzeit das bessere Team, lagen beim Seitenwechsel aber dennoch mit 0:1 zurück. Danny da Costa reagierte Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit nach einem abgeblockten Schuss am schnellsten und traf an Yann Sommer vorbei zum 1:0.

Neben Zakaria sorgte auch Josip Drmic für positive Schlagzeilen. Der Stürmer wurde in der 67. Minute bei den Gästen eingewechselt und kam somit zu seinem ersten Saisoneinsatz, nachdem er zwischenzeitlich bei Trainer Dieter Hecking ausser Rang und Traktanden gefallen war. Und beinahe wäre der Schweizer Internationale noch zum Matchwinner avanciert. In der 94. Minute traf Drmic allein vor dem Tor den Ball nicht richtig und schoss diesen am Tor vorbei.

Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0). – 51’500 Zuschauer. – Tore: 45. Da Costa 1:0. 82. Zakaria 1:1. – Bemerkungen: Frankfurt bis 78. mit Fernandes, Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und ab 67. mit Drmic, ohne Lang (Ersatz).

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 21/50 (54:23). 2. Bayern München 22/48 (50:26). 3. Borussia Mönchengladbach 22/43 (42:22). 4. RB Leipzig 22/41 (41:19). 5. Wolfsburg 22/35 (35:30). 6. Eintracht Frankfurt 22/34 (41:28). 7. Bayer Leverkusen 21/33 (37:32). 8. Hoffenheim 22/33 (44:32). 9. Hertha Berlin 22/32 (35:32). 10. Werder Bremen 22/31 (37:33). 11. Mainz 05 22/27 (23:36). 12. Fortuna Düsseldorf 21/25 (25:39). 13. SC Freiburg 22/24 (29:37). 14. Schalke 04 22/23 (25:32). 15. Augsburg 22/18 (31:40). 16. VfB Stuttgart 22/15 (18:50). 17. Hannover 96 22/14 (20:47). 18. 1. FC Nürnberg 21/12 (17:46).

(SDA)