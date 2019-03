Die Negativserie kampflos verlängert

FCSG-Spieler Majeed Ashimeru hat nicht besonders überzeugt, mit einem 4,5 liegt er aber weit über dem Gesamtschnitt der Mannschaft. © KEYSTONE/Alexandra Wey

Nach einer insbesondere in der zweiten Halbzeit indiskutablen Leistung verliert der FC St.Gallen in Luzern gleich mit 3:0 und kassiert so die achte Niederlage in Folge gegen die Innerschweizer. Hier die Spielerbewertung.