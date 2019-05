«Der Robin Hood des Papstes»

Der polnische Kardinal Konrad Krajewski (rechts im Bild), der Almosenmeister des Papstes, hat das Gesetz gebrochen und in einem besetzten Haus in Rom persönlich die Versiegelung aufgebrochen und Strom und Wasser wieder hergestellt. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA VATICAN MEDIA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Der Almosenmeister des Papstes hat das Gesetz gebrochen und in einem besetzten Haus in Rom persönlich Strom und Wasser wieder hergestellt. Der Kardinal war am Wochenende in den Keller des Hauses gestiegen und hatte die Versiegelung aufgebrochen.