Jérémy Desplanches sammelt in Montpellier Rekorde © KEYSTONE/AP/DARKO BANDIC

Jérémy Desplanches stellt auch am vierten Tag der französischen Meisterschaften in Montpellier einen Schweizer Kurzbahn-Rekord auf. Der Europameister über 200 m Lagen schlug auf seiner Paradestrecke in 1:53,51 an.