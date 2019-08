Möglicherweise entscheidende USA-Taliban-Gesprächsrunde begonnen

Nach einem Bombenanschlag auf einen Bus Ende Juli werden die verletzten Passagiere in einem Spital in Herat behandelt. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JALIL REZAYEE

Im Golfemirat Katar hat am Samstag eine möglicherweise entscheidende Runde der Gespräche der USA mit den Taliban über Wege zu Frieden in Afghanistan begonnen. Laut Taliban-Sprecher Sohail Schahin starteten die Gespräche in Doha am Vormittag.