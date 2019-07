Freilichtspiele Zermatt feiern Frauen am Berg

Autorin und Regisseurin Livia Anne Richard während einer Probe zum Freilichtspiel "No Ladies Please!": Das Spiel auf dem Riffelberg sei nicht vergleichbar mit jenem in einem Theater; angesichts des Matterhorns werde man demütig. © KEYSTONE/DOMINIC STEINMANN

Zum dritten Mal schon verwandelt sich der Riffelberg am Fusse des Matterhorns in eine Freilichtbühne. «Matterhorn: No Ladies, please!», das neue Stück der Freilichtspiele Zermatt, hat in diesem Jahr ungeahnte Aktualität erhalten.