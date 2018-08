Die Schweiz sucht einen Mister Right

«Der Swiss Men’s Award – der neue, einzigartige Männerpreis der Schweiz. Doch was macht den Mister Right überhaupt aus? Ist nicht jeder ein bisschen Mister Right?» – mit diesen Worten wirbt das neue Format für sein Konzept. Ziel: Die Suche nach einem Mister Right via Facebook und Instagram. Bewerben kann sich jeder, der sich als «einen tollen Kerl» sieht und das «Zeug zum Mister Right» hat.

Ex-Casting-Stars als Coaches

Aus den Bewerbungen werden 15 Kandidaten ausgewählt, die in drei Teams unterteilt und von sechs Social-Media-Promis gecoacht werden. Dabei sind Ex-Bachelorette Adela Smajic, die drei Ex-Bachelors Janosch Nietlispach, Tobias Rentsch und Raphael Beutl sowie Janoschs Freundin Kristina Radovic und die Bündner Ex-Miss-Schweiz Nadine Vinzens.

Gesucht werden Influencer-Kompetenzen

Gesucht wird ein authentischer Mann, der das Zeug zum Influencer hat. Diverse Challenges sollen die Kandidaten dann testen. Was zählt, sind Klicks und Likes. Nur wer das Spiel in den sozialen Netzwerken begriffen hat, kann Mister Right werden.

Hinter der Idee dieses neuen Konzeptes steht Renata Anghern, Besitzerin einer VIP-Agentur und Veranstalterin verschiedener Events für Prominente in der Schweiz. Wie auf der Webseite des Swiss Men’s Award steht, habe sie sich mit ihrer 22-Jährigen Tochter Joy zusammengeschlossen und dieses Social-Media-basierte Konzept ausgetüftelt.

Ende September startet das Kandidaten-Training

Ein erstes Trainingswochenende findet bereits Ende September statt. Bis dann sind die Bewerber auf die 15 finalen Kandidaten reduziert. Diese werden da von ihren Coaches trainiert, damit Fotoshootings, Videodrehs und Lauftrainings für diese keine Fremdwörter mehr sind.

Die Wahl findet ausschliesslich in den sozialen Netzwerken statt. Eine einzige Sendung ist für das Finale im März 2019 geplant, welches aber ebenfalls nur via Livestream übertragen wird.

(red.)