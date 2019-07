Tess Sugnaux verlor in Lausanne ihre Premiere auf der WTA-Tour © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Die Schweizerin Tess Sugnaux verliert ihr erstes Spiel im Hauptfeld eines WTA-Turniers. In Lausanne unterliegt die Waadtländerin der Italienerin Jasmine Paolini in zwei Sätzen.Der Einheimischen Tess Sugnaux (WTA 478) kam die Ehre zu, das WTA-Turnier in Lausanne aus Schweizer Sicht zu eröffnen.